Barça-Napoli pode ser disputado em Portugal

A partida entre Barcelona e Napoli válida pela partida de volta das oitavas de final da Champions League poderia não ser disputada no Camp Nou. De acordo com informações de 'El Mòn a RAC1', a UEFA entrou em contato com Departamento de Saúde da Catalunha para exigir garantias para a disputa da partida.

A região da Catalunha e Barcelona especificamente estão sofrendo com novos casos de coronavírus e o organismo europeu coloca em dúvida a partida.

A UEFA pede garantias as autoridades competentes de saúde de que a partida possa ser disputada sem levar riscos para os participantes.

Em Portugal, o jornal 'O Jogo' assegura que o país teria oferecido Guimarães e Porto como alternativas para se alguns dos duelos restantes das oitavas (Barcelona-Napoli, Manchester City-Real Madrid, Bayern de Munique-Chelsea e Juventus-Olympique de Lyon) não possam ser realizados.