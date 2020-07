Um ano de Renan Lodi na Europa

Essa quinta-feira foi um dia especial para Renan Lodi, que comemorou o aniversário de um salto na carreira. Em 9 de julho de 2019, o lateral-esquerdo assinava com o Atlético de Madrid.

O brasileiro foi destaque no Athletico Paranaense e chamou a atenção do futebol europeu, despertando o interesse de Simeone. Desde que chegou, foi conquistando a confiança do técnico argentino e virou titular ao cumprir satisfatoriamente seus papéis defensivo e ofensivo.

Lodi soma 40 jogos no time espanhol, sendo 36 como titular. Neste um ano, o lateral tem um gol e três assistências, uma história ainda recente mas bem-sucedida que motivou comemoração do atleta em seus perfis nas redes sociais.

"Um ano da realização de um sonho! Sonho de estar na Europa, vestindo uma camisa com tanta história. Só tenho a agradecer todos que me ajudaram neste período e que seguem ao meu lado a cada dia, a cada nova conquista", escreveu o brasileiro.