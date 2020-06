Como o mercado pode unir Atlético, PSG e Porto?

O PSG quer Alex Telles, o Atlético de Madrid deseja contratar Kurzawa, e o Porto pretende se reforçar com Caio Henrique. Esse é o encaixe de três clubes e três laterais que pode acontecer quando o mercado da bola reabrir.

Telles está na mira de quase todos os grandes times da Europa que precisam de um lateral-esquerdo. Segundo 'Mundo Deportivo', o PSG deseja contar com o futebol do jogador do Porto e estaria planejando liberar Layvin Kurzawa.

A lacuna que isso deixaria no time português teria que ser coberta e poderia ser feita com o também brasileiro Caio Henrique. O jogador, emprestado pelo Atlético ao Grêmio, poderia entrar nessa rede de operações para reforçar o Porto.

Os madrilenhos, por sua vez, teriam a oportunidade de contar com a chegada de um Kurzawa que estará livre em algumas semanas, quando encerra seu contrato.