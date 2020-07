"Um nome para a Liga Europa? A copa dos perdedores"

Nesta sexta-feira, o sorteio das últimas rodadas da Liga dos Campeões e da Liga Europa aconteceu em Nyom, na Suíça. As equipes que ainda estão vivas nas competições já sabem quais serão seus rivais ou os que poderiam ser.

Depois da maior competição europeia, foi a vez do que antes era conhecido como Copa da UEFA, que reuniu várias personalidades do futebol no palco antes do sorteio.

Giorgio Marquetti, secretário geral da UEFA, Pedro Pinto, apresentador regular desses eventos, e o ex-jogador de futebol Thomas Helmer, que deu uma peculiar declaração nesta manhã de sexta-feira.

O ex-jogador do Bayern de Munique definiu a Liga Europa como "a copa dos perdedores", uma resposta que viralizou alguns segundos depois nas mídias sociais. O rosto de Giorgio Marquetti, surpreso, era um detalhe curioso.