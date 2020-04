Um obstáculo a menos para a assinatura de Pellistri

No Santiago Bernabéu, eles trabalham à todo vapor. Eles querem definir o modelo não apenas para a próxima temporada, mas também para o longo prazo.

Um dos últimos nomes a soar para o Real Madrid foi o do jovem Facundo Pellistri, o atacante do Peñarol. O jogador é do Uruguai, mas, diz 'AS', ele teria um passaporte espanhol.

A avó paterna de Facundo Pellistri era galega, morava em Santiago de Compostela e se casou com um uruguaio. Foi então que eles decidiram ir morar na América do Sul. O jornal afirma que todos os descendentes também foram registrados no consulado espanhol.

Portanto, o Real não teria problemas: o jogador não ocuparia uma posição extra-comunitária (fora da Comunidade Europeia). Menos uma dor de cabeça se Madrid decidir contratar o jogador.

A cláusula de Facundo Pellistri é de apenas onze milhões de euros, uma pechincha. Times como Boca, Flamengo ou City já o seguem de perto. O Real Madrdi, através de Juan Calafat, continua a monitorar esse talento, que já está causando rebuliço na Europa.