Um passo atrás na recuperação de Coutinho

Philippe Coutinho continua afastado do Barcelona. O jogador brasileiro, que lesionou o joelho, pode ter que ampliar o seu período de recuperação.

De acordo com informações do 'Mundo Deportivo', o entorno do jogador assegura que o joelho do brasileiro ainda está inchado, e ele terá que esperar um pouco mais.

A ideia era contar com o meia para o 'Clássico' contra o Real Madrid no dia 10 de abril, mas ao que tudo indica, não será possível.

Na atual temporada, o jogador mais caro da história do Barcelona, disputou apenas 14 partidas onde marcou três gols e deu duas assistências.