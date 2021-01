No último dia 03/01, a Chapecoense recebeu o Brasil de Pelotas e terminou o jogo com um empate sem gols em partida válida pela 32ª rodada da Segunda Divisão do Brasileirão.

No vídeo acima, você confere um trecho da coletiva de Louzer, onde ele fala da briga pelo 1º lugar, empatados entre a Chape e o América-MG.