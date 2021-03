"Vamos ter uma equipe competitiva", diz Marcelo Cabo sobre reformulação do Vasco

O Vasco da Gama não quis perder tempo e anunciou a contratação de Marcelo Cabo como novo comandante dois dias depois do rebaixamento e da saída de Luxemburgo. Nesta terça-feira, ele foi apresentado oficialmente e concedeu sua primeira entrevista coletiva.

"É uma alegria muito grande voltar a São Januário, voltar para o clube onde vivi bons momentos como atleta e agora espero viver bons momentos como treinador. Quero agradecer ao Presidente e a toda diretoria pelo convite para essa missão que será capitanear o Vasco na temporada de 2021. – afirmou o técnico", disse o técnico.

O último trabalho do treinador foi à frente do Atlético Goianiense na última edição do Brasileirão. Ele chega com vínculo válido até dezembro e chega ao Rio de Janeiro na próxima terça-feira.

"Eu tenho dois acessos em um espaço curto de tempo. Essa vai ser minha sexta vez na segunda divisão, tenho conhecimento pleno da competição e vou dizer com convicção: o Vasco vai apenas passar pela Série B. Com certeza vamos trabalhar bastante para que no final da temporada a gente dê essa alegria ao torcedor que é o retorno à Série A. Também vamos disputar o Carioca, temos a Copa do Brasil, mas a grande e maior meta é o Campeonato Brasileiro", destacou.

O uso dos meninos da base foi assunto. "O Vasco sempre foi um clube que revelou muitos jogadores. Costumo dizer que a base, em um time com o tamanho do Vasco, é o oxigênio do clube. O Carlos Brazil é um companheiro que eu conheço há muito tempo e vamos trabalhar de forma integrada. Quero parabenizar o trabalho feito na base do Vasco da Gama, a gente vem ao longo desses anos acompanhando as conquistas e a gente sim, vai usar a base, mas com muito critério, com muito ajuste, pra gente poder potencializar esses jogadores e no momento certo trazer os frutos que a gente espera deles na equipe principal", disse Cabo.

O novo treinador do Vasco da Gama ainda não comandará a equipe no jogo dessa quarta-feira. Diego Siston, do time sub-20, será o responsável por estar à frente do grupo que enfrenta a Portuguesa pelo Campeonato Carioca.

A trajetória de Marcelo Cabo: Bangu (2004), Seleção da Arábia Saudita (2006- auxiliar técnico), Al-Nasr (2009-2010), Seleção Brasileira (2010- observador técnico), Figueirense (2010- auxiliar técnico), Al-Arabi (2010-2011), Tombense-MG (2013-2014), Nacional-MG (2014), Volta Redonda (2015), Macaé (2015), Ceará (2015), Tigres do Brasil (2016), Resende (2016), Atlético Goianiense (2016-2017), Figueirense (2017), Guarani (2017), Resende (2018), CSA (2018-2019), Vila Nova (2019), CRB (2019-2020), Atlético Goianiense (2020-2021) e Vasco da Gama(2020).