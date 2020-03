VAR foi um facho de luz para um Barça sombrio

"Levanta sacode a poeira, dá a volta por cima", esse era o mantra repetido pelo Barcelona após a derrota no 'clássico' contra o Real Madrid.

Os de Setién voltavam ao Camp Nou em busca do bom futebol e da retomada da liderança do Campeonato Espanhol, mas só conseguiu encontrar o segundo item.

É bem verdade que o adversário era duro. A Real Sociedad ocupa a 6º posição na competição vinha de uma sequência de três vitórias seguidas em LaLiga, além de garantir uma vaga na final da Copa do Rei.

Antes da bola rolar, mais protestos por parte da torcida do Barça contra o presidente Josep Maria Bartomeu, onde gritos que pediam a demissão do cartola foram ouvidos.

Para tentar o resultado, Setién mudou no time titular e deu a oportunidade de Braithwaite começar jogando. Pior para Vidal que ficou no banco. Novidades também na zaga, com Leglet no onze inicial e não Umtiti.

Foi a bola rolar e o dinamarquês começou a se destacar. O atacante vinha dando a profundidade que o Barça tanto precisa e teve duas boas chances, mas acabou sendo parado por Remiro.

No primeiro tempo tivemos um Messi muito pouco participativo, ou talvez, uma nova versão do argentino. Lutando pela bola e até levando um cartão amarelo por uma entrada mais forte.

A Real até criava algumas oportunidades em contra-ataques perigosos, mas acabava errando no último passe. A melhor chance do primeiro tempo veio com Messi. O Barcelona chegou até a área da Real Sociedad de pé em pé. Braithwaite deu para De Jong, que rolou para Messi chegar batendo de chapa levando muito perigo ao gol rival.

Na etapa final, o argentino foi entrando pouco a pouco na partida e aos 53' bateu da entrada da área com o pé direito e quase marcou um golaço! Seis minutos depois Leo pegou a sobra na marca do pênalti, mas manda por cima do gol de Remiro.

O Barça ia pressionando, mas o jogo se aproximava do seu tramo final de nada de gols. Até que em um lance dentro da área da Real, a bola bateu no braço de Le Normand, o árbitro foi até o monitor revisar a jogada e marcou a penalidade.

Messi foi para a cobrança e mandou no canto esquerdo de Remiro. Era o gol do alívio 'culé'! Os donos da casa ainda chegaram a ampliar nos acréscimos quando Messi puxou o contra-ataque e lançou Ansu Fati, o jovem dominou e rolou para Alba só empurrar para as redes! Mas o VAR entrou em ação e anulou o segundo gol do Barcelona.

Com a vitória o Barcelona reassume a liderança de LaLiga com 58 pontos contra 56 do Real Madrid. Os 'merengues' só entram em campo amanhã contra o Betis. Já a Real Sociedad segue na 6º posição com 43 pontos.

Na próxima rodada Messi e companhia visitam o Mallorca (18º) no Son Moix, enquanto a Real Sociedad recebe o Osasuna (13º) na Reale Arena.