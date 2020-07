VÍDEO: Vasco goleia Macaé em jogo-treino; veja os gols

O Vasco da Gama está se preparando para o Brasileirão e, neste fim de semana, teve amistoso contra o Macaé no São Januário. A goleada por 5 a 0 teve gols marcados por Talles Magno, Ribamar, Bruno César, Lucas Santos e Kaio Magno.

É o segundo jogo-treino do time após a eliminação no Campeonato Carioca. Três dias antes, o desafio foi contra o Porto Velho-RO e acabou com o mesmo placar.

Germán Cano foi preservado pela comissão técnica do time, que tem estreia no Campeonato Brasileiro marcada para o dia 9 de agosto, diante do Palmeiras, no Allianz Parque. O segundo jogo será no dia 12, diante do Sport, em São Januário.

Escalação do Vasco: Fernando Miguel (Lucão, depois Jordi), Yago Pikachu (Cayo Tenório), Ulisses (Werley), Ricardo Graça e Henrique (Riquelme); Andrey (Kaio Magno), Fellipe Bastos (Marcos Júnior) e Benítez (Bruno César); Vinícius (Gabriel Pec), Talles Magno (Lucas Santos) e Ribamar (Tiago Reis) - Técnico: Ramon Menezes.