Vasco tem Mundial? Clube pede para CBF reconhecer título de 1953

O Vasco é mais um time que está atrás de ser reconhecido como campeão mundial. O clube carioca quer que o Torneio Rivadávia Corrêa Meyer de 1953, que defende ter molde similar ao da atual disputa, seja considerado como Campeonato Mundial pela Fifa.

Alexandre Campello e Jorge Salgado, atual e futuro presidente do Vasco, tiveram reunião na CBF em que um dos assuntos foi o reconhecimento do Cruz-Maltino como campeão do Mundo. Um ofício de sete páginas foi preparado pelo clube entregue a Rogério Caboclo, com o intuito de que a entidade vá à Fifa.

O Vasco pede que o Torneio Rivadávia Corrêa Meyer, disputado antes da criação do Mundial de Clubes, seja reconhecido como equivalente, assim como foi feito pela Fifa, em 2017, com a Copa Intercontinental. O pedido do Gigante da Colina por ser tratado como campeão mundial é semelhante aos feitos por Fluminense e Palmeiras, vencedores da Copa Rio.

O principal argumento usado pelo Vasco é de que o formato do torneio vencido em 1953 e organizado pela CDB (antiga Confederação Brasileira de Desportos) é bastante similar ao que o Mundial de Clubes da Fifa tem hoje. Na ocasião, oito times divididos em dois grupos disputaram uma primeira fase e, mais tarde, uma mata-mata de semifinais e finais.

"Destaca-se, ainda, que a FIFA é a responsável por competição (Mundial de Clubes) nos mesmos moldes das organizadas pela então CBD na década de 50, o que evidencia a necessidade de haver o reconhecimento histórico das atitudes do nosso futebol naqueles anos", diz parte do ofício.

O Torneio Rivadávia Corrêa Meyer tinha Botafogo, Fluminense, Vasco e o escocês Hibernian como integrantes do Grupo do Rio de Janeiro e Corinthians, São Paulo, o paraguaio Olímpia e o português Sporting eram do Grupo de São Paulo. Na primeira fase os times dos grupos se enfrentaram entre si e os dois melhores seguiram para o mata-mata.

O Vasco, que na fase de grupos venceu Botafogo e Fluminense e empatou com o Hibernais, bateu o Corinthians nos dois jogos das semifinais e o São Paulo nas finais.

“O sucesso da Copa do Mundo de 1950 lançou o Brasil no cenário mundial. E, na esteira daquele Mundial, foram organizados torneios internacionais envolvendo clubes de todo o mundo. Nosso Centro de Memória possui em seu acervo documentos, imagens, artigos, jornais da época, ingressos, divulgação midiática e até mesmo o Regulamento Oficial da disputa, material que comprova a dimensão e a importância do Torneio. Com toda a documentação, encaminhamos à CBF um ofício solicitando que ela encaminhasse à Fifa o nosso pleito”, disse João Ernesto Ferreira, vice de relações especializadas do Vasco a Rogério Caboclo.