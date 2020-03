Vaza possível nova camisa de aquecimento do Barça

Na nova camisa de aquecimento do Barcelona, ​​pode haver um símbolo da cidade. De acordo com as previsões de design de 'Footy Headlines' e 'Soccept', a camisa poderia conter um design com cores combinadas em homenagem a Antonio Gaudí e Park Güell.

Este arquiteto, um dos mais importantes do modernismo catalão, foi caracterizado por mosaicos. Portanto, o uniforme terá um na parte interna e seria formado pelas cores do clube de maneira semelhante à do parque acima mencionado, embora pudesse ser diferente da imagem.

Essa seria é uma aproximação feita pelas fontes mencionadas acima. Isso garante que assim será, mais ou menos, a camisa. Os jogadores 'culés' a usarão antes dos jogos, quando saltarem para se aquecer no campo de jogo e a tiram antes de começar.

A fotografia à direita representa outra opção de como pode ser o mosaico na camiseta. Se a primeira opção estiver um pouco desfocada, a segunda incluirá quadrados mais distintos nas bordas dos lados, o que permitiria distinguir melhor as cores.