O Coritiba derrotou o Vasco da Gama pelo placar de 1 a 0, em jogo válido pela 11º rodada do Brasileirão 2020. Com o resultado, o time de Jorginho soma 11 pontos, sai da zona de rebaixamento e fica no 16º lugar.

Confira no vídeo acima o gol de Robson, que converteu cobrança do pênalti e garantiu os três pontos do Coxa, que agora treina para voltar a campo contra o Fluminense, na segunda-feira (28), às 20h, no Rio de Janeiro.