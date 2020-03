Há dez anos, Neymar já demonstrava o grande jogador que viria a ser. Com a camisa do Santos viveu dias de glórias, e um deles foi na espetacular goleada do Paixe no Guarani, por 8 a 1 pela Copa do Brasil de 2010.

Neymar marcou cinco gols na partida e não mostrou ter piedade do rival em um time que ainda contava com Robinho no ataque.