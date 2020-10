A estrela de Vinicius brilha cada vez mais forte

Se no Barcelona, Ansu Fati vai brilhando, no Real Madrid quem brilha é Vinicius Jr. O brasileiro vive uma grande fase e mostrou, mais uma vez, que merece ser titular no time de Zidane.

Vini pegou a sobra de uma cobrança de escanteio, dominou com espaço, ajeitou com carinho e bateu colocado, sem chances para Aitor!

Ao que tudo indica os treinamentos intensivos de finalização realizados por Zidane durante a semana estão dando resultados. Essa é a segunda partida seguida em que Vinicius deixa a sua marca.