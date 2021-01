Depois de uma dolorida derrota para o Palmeiras, o Corinthians recebeu o Sport e se redimiu ao vencer por 3 a 0 com gols de Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô.

No vídeo acima, você confere as palavras de Vital e Gustavo Mosquito, comemorando a vitória contra o alviverde pela 31ª rodada do Brasileirão.