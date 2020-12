Viva o sorteio das eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2022

Assim ficaram os grupos das eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2022 no Catar

Grupo A: Portugal, Sérvia, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão

Grupo B: Espanha, Suécia, Grécia, Geórgia e Kosovo

Grupo C: Itália, Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia,

Grupo D: França, Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Herzegovina, e Cazaquistão

Grupo E: Bélgica, País de Gales, República Tcheca, Bielorrússia e Estônia

Grupo F: Dinamarca, Áustria, Escócia, Israel, Ilhas Faroé e Moldávia

Grupo G: Países Baixos, Turquia, Noruega, Montenegro, Letônia e Gibraltar

Grupo H: Croácia, Eslováquia, Rússia, Eslovênia, Chipre e Malta

Grupo I: Inglaterra, Polônia, Hungria, Albânia, Andorra e San Marino

Grupo J: Alemanha, Romênia, Islândia, Macedônia do Norte, Armênia e Liechtenstein

Quem se classifica?

Os dez vencedores de cada grupo avançam para a Copa do Mundo de 2022. Os que ficarem em segundo disputam uma repescagem, à qual se unem dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam se classificar diretamente para a Copa do Mundo de 2022 ou para a fase final. Dessa repescagem, saem os últimos três representantes europeus para a Copa do Mundo.

Quando serão as eliminatórias e a repescagem?

As eliminatórias ocorrerão entre março e novembro de 2021. Já a repescagem com 12 times será realizada em março de 2022.

Rodada 1: 24-25 de Março de 2021

Rodada 2: 27-28 de Março de 2021

Rodada 3: 30-31 de Março de 2021

Rodada 4: 1–2 de Setembro de 2021

Rodada 5: 4-5 de Setembro de 2021

Rodada 6: 7 a 8 de Setembro de 2021

Rodada 7: 8–9 de Outubro de 2021

Rodada 8: 11-12 de Outubro de 2021

Rodada 9: 11-13 de Novembro de 2021

Rodada 10: 14-16 de Novembro de 2021

Repescagem: 24, 25, 28, 29 de Março de 2022

Quando será a Copa do Mundo do Catar?

A próxima Copa do Mundo terá realização em época atípica em função das condições climáticas do Catar, onde o forte calor da junho e julho exigiram que a competição iniciasse em 21 de novembro e terminasse em 18 de dezembro.

Portugal busca a disputa de sua oitava Copa do Mundo e participa de forma consecutiva desde 2002, na edição da Coreia do Sul e do Japão. A estreia na competição ocorreu em 1966, na Inglaterra. A melhor colocação foi no mundial de 1986, no México, com o terceiro lugar.

Definidos os terceiros de cada grupo!

Grupo A: Portugal, Sérvia, Irlanda

Grupo B: Espanha, Suécia, Grécia

Grupo C: Itália, Suíça, Irlanda do Norte

Grupo D: França, Ucrânia, Finlândia

Grupo E: Bélgica, País de Gales, República Tcheca

Grupo F: Dinamarca, Áustria, Escócia

Grupo G: Países Baixos, Turquia, Noruega

Grupo H: Croácia, Eslováquia, Rússia

Grupo I: Inglaterra, Polônia, Hungria

Grupo J: Alemanha, Romênia, Islândia

Assim ficaram os cabeças de chave

Alemanha fica no grupo J

Bélgica está no grupo E

Inglaterra integra o grupo I

França pega o grupo D

Croácia é o cabeça de chave do grupo H

Itália encabeça o grupo C

Países Baixos estão no grupo G

Dinamarca é o cabeça de chave do grupo F

Espanha fica com o grupo B

Portugal cai no grupo A!

Portugal é o primeiro sorteado e ficará no grupo 1

Rafael van der Vaart também é um dos convidados da cerimônia.

O ex-jogador italiano De Rossi é um dos participantes do evento em Zurique.

Viva o sorteio das eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2022

Algumas equipes não poderão se enfrentar

Alguns confrontos estão vetados, a maioria por questões de conflitos:

Arménia e Azerbaijão

Gibraltar e Espanha

Kosovo e Bósnia e Herzegovina

Kosovo e Rússia

Kosovo e Sérvia

Ucrânia e Rússia

Por causa de inversos rigorosos, três desses seguintes países não podem aparecer em um mesmo grupo: Belarus, Estônia, Finlândia, Letônia, Lituânia, Noruega, Rússia, Ucrânia, Ilhas Faroe e Islândia.

Por terem distâncias muito longas entre si, 20 seleções não podem estar no grupo de Cazaquistão, Azerbaijão e Islândia.

Bélgica, França, Espanha e Itália vão a grupos de cinco. Malta, Moldávia, Liechtenstein, Gibraltar e San Marino já estão garantidos como integrantes de grupos de seis.

Os potes são divididos conforme a colocação das seleções no ranking da Fifa.

Pote 6: Malta, Moldávia, Liechtenstein, Gibraltar e San Marino

Pote 5: Armênia, Chipre, Ilhas Faroé, Azerbaijão, Estônia, Kosovo, Cazaquistão, Lituânia, Letônia e Andorra

Pote 4: Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Montenegro, Macedônia do Norte, Albânia, Bulgária, Israel, Bielorrússia, Geórgia e Luxemburgo

Pote 3: Rússia, Hungria, República da Irlanda, República Tcheca, Noruega, Irlanda do Norte, Islândia, Escócia, Grécia e Finlândia

Pote 2: Suíça, País de Gales, Polônia, Suécia, Áustria, Ucrânia, Sérvia, Turquia, Eslováquia e Romênia

O Pote 1 terá os cabeças de chave: Bélgica, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Dinamarca, Alemanha e Países Baixos

Estes são os potes do sorteio das eliminatórias europeias

55 seleções estão distribuídas em seis potes. Elas serão sorteadas em cinco grupos com seis integrantes e outros cinco com cinco seleções.

Boa tarde a todos! Inicia em instantes, em Zurique (Suíça), o sorteio da disputa das seleções europeias para a competição que levará à Copa do Mundo de 2022, no Catar.