O meio-campista Philippe Coutinho ficou feliz pelo grande momento pessoal que vive tanto no Barcelona quanto na Seleção Brasileira e que pretende ampliar com a grande atuação que proporcionou na temporada passada e que o colocaram de volta no futebol espanhol.

Coutinho destacou o “momento muito bonito” que vive em sua fase atual. Tanto por ter sido novamente convocado para a Seleção Brasileira quanto por ter voltado ao FC Barcelona, ​​após uma temporada emprestado ao Bayern de Munique, com o qual conquistou a Champions League.

"Voltei à Espanha com muita vontade" e "Quero aproveitar todas as oportunidades que tenho no Barcelona e na seleção", disse Coutinho horas antes do jogo contra o Peru, na classificação para a Copa do Mundo do Catar e depois da goleada contra a Bolívia.

"Com certeza, será um jogo complicado, como todas as eliminatórias", disse Coutinho, acompanhado pelo atacante do Liverpool Roberto Firmino, que lembrou que o Brasil teve muitas dificuldades para derrotar o Peru no ano passado, na final da Copa América.