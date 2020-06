Williams, Aduriz e Alkorta se unem à luta contra o racismo

Os jogadores do Athletic Bilbao, Iñaki Williams e Aritz Aduriz, juntamente com o diretor de esportes do clube basco, o ex-internacional Rafa Alkorta, foram contra o racismo na quarta-feira.

Todos os três usaram a mídia social para condenar comportamentos que provocam ondas de protestos nos Estados Unidos após a morte de um cidadão negro, George Floyd, há alguns dias em Minneapolis por asfixia nas mãos de um policial.

Williams já havia sido o protagonista no início do ano de um episódio racista em uma visita ao RCD Espanyol, quando recebeu insultos das arquibancadas devido à cor de sua pele, à qual respondeu e acabou denunciando.

O atacante de Bilbao treinou hoje em dia com pulseiras nas quais o lema "We all one. Not to Racism" pode ser lido e, além disso, ele se juntou às iniciativas #BlackOutTuesday, #SayNoToRacism, #NoAlRacismo e #UntilWeAllWin .

A primeira dessas ações, #BlackOutTuesday, também foi acompanhada por um Alkorta que afirma não entender os racistas. "Nunca entendi racistas, desculpe, não sou assim", disse o ex-jogador do Atlético e do Real Madrid.

Aduriz também se uniu à iniciativa e postou no seu Instagram uma foto toda em preto, como vários outros jogadores fizeram.