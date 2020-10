Zenit visita o Borussia Dortmund nesta quarta-feira em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2020/21.

As duas equipes tentam os primeiros pontos após estrearem com derrotas contra Brugge e Lazio pelo grupo 6. Confira no vídeo acima o treino do time russo já no Signal Iduna Park.