Zinedine Zidane superou a Covid-19 e retornou aos trabalhos do Real Madrid após cumprir quarentena. A má notícia, no entanto, é a nova lesão de Hazard.

Confira no vídeo acima as imagens da volta do francês, que prepara a sua equipe para enfrentar o Huesca no próximo sábado pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol.