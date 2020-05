150 mil ingressos vendidos para uma partida imaginária

A partida que o Lokomotive Leipzig, da Quarta Divisão da Alemanha, organizou contra um 'adversário invisível' para o próximo dia 8 de maio, rendeu mais de 150.000 ingressos vendidos e chamou atenção de alguns patrocinadores.

A entrada vale um euro e o valor servirá para amenizar as dificuldades financeiras provocadas pela pandemia do coronavírus no clube.

Os detalhes da partida ainda são secretos, o que se sabe é que o clube fará a transmissão pelas redes sociais. Um dos patrocinadores da partida é a empresa britânica de video games Sports Interactive, responsável por simuladores como 'Football Manager'.