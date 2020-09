5 dicas para apostar

As metodologias e estratégias são várias, diversificadas, aplicadas por todo o tipo de apostadores em uma realidade imensa. Se você costuma jogar, essas cinco dicas, bem básicas por sinal, poderão ajudá-lo a tirar melhor partido de suas apostas.

1. Conhecer aquilo em que apostamos

Aspeto primordial para uma escolha criteriosa e coerente. Entender e conhecer a modalidade, perceber e interpretar suas regras e ter em conta o contexto competitivo são pontos essenciais. Imaginemos, por exemplo, um jogo de ténis. Saber quantos sets é que um tenista precisa ganhar para vencer um jogo, em que piso se joga e qual o registo de cada um dos tenistas nessa mesma superfície e em que lugar do ranking ATP se encontram, sem perder de vista o momento de forma.

2. Entender os mercados

Antes de colocar uma aposta, importa conhecer e interpretar os mercados e perceber exatamente qual o critério de sucesso/insucesso. Por exemplo, se apostar em um mercado de “Mais de 2.5 golos”, o apostador deve estar ciente de que o encontro deve ter três ou mais golos entre os dois emblemas. No cenário inverso, “Menos de 2.5 Golos”, o apostador sai vencedor se o encontro não tiver golos ou, no máximo, dois (inclusive). Para isso, utilizar o www.protipster.pt para testar diversos mercados sem prejuízo pode ser uma boa.

3. Perceber em que mercados se tem mais sucesso

Uma vez compreendidos os diversos mercados, o apostador deve, em uma primeira fase, testá-los, mesmo que com “stakes” mais baixas. No final, realizar uma análise e perceber em que mercados se dá melhor, ou seja, maior percentagem de acerto teve, pode ser uma solução. Perceber quais os “melhores” mercados para apostar poderá ser uma boa solução para tentar maximizar seus lucros.

4. Definir competições, times e jogadores favoritos

Antes de apostar, há todo um trabalho de análise a fazer. No mundo das apostas, a consistência é, não raras vezes, chave para o sucesso. Então, por que não perceber quais os times (caso dos desportos coletivos) e jogadores (caso dos desportos individuais) que lhe têm permitido ter ganhos mais vezes?

5. Não corra atrás do prejuízo

Mais do que uma estratégia para apostar, esse é um conselho que deve ser tido em conta. Se as coisas não estiverem a correr de feição, faça uma pausa. Analise o que está correndo mal e não aposte consecutivamente por impulso, baseando suas escolhas na necessidade de recuperar o investimento. Essa é uma via bem perigosa.