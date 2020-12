A autocrítica de Bielsa após ser pulverizado no Old Trafford

É muito típico de Bielsa aceitar críticas, mas se fechar a mudanças. O 'Loco' deixou isso muito claro na coletiva de imprensa após o duelo em Old Trafford, no 6 a 2 que o Manchester United de Solskjaer aplicou.

Na entrevista pós-jogo, acompanhado de seu inseparável tradutor, Bielsa nos deixou suas pérolas de sempre.

Bielsa explicou como foi, em sua opinião, o encontro. "Tínhamos chances semelhantes às que eles tiveram na primeira metade e não aproveitamos", disse o treinador do Leeds.

"Nossas chances eram elaboradas e tínhamos que construí-las no campo rival e as chances deles eram os momentos em que perdíamos a bola e passavam de trás para a frente. Nossos retornos foram mais lentos do que as transições deles", acrescentou a este respeito.

Ele reconheceu ter ficado tocado com o resultado, mas não estava disposto a mudar sua filosofia por causa disso. “Já expliquei o que eu achava que teria acontecido no jogo. E se o rival impõe a sua forma de jogar é porque o treinador rival não conseguiu neutralizá-lo. E vamos corrigir o que está errado e manter o que está certo. Mas não vamos abandonar nossa forma de jogar", insistiu Bielsa.

O treinador do Leeds ficou visivelmente chateado na coletiva, respondendo em mais de uma ocasião de forma seca e brusca, ou com simples monossílabos. Bielsa tem muito que analisar e digerir.