6 a 2: Bielsa é humilhado no Old Trafford

O Manchester United destruiu a proposta de Bielsa na partida contra o Leeds. O jogo, que já foi um dos mais esperados do futebol inglês, voltou a acontecer quase 17 anos depois, mas a longa espera foi sem recompensa para os 'whites'.

McTominay acabou com grande parte das esperanças aos 3 minutos de jogo, quando já havia marcado dois gols. O meio-campista abriu o placar no segundo minuto com um chute forte da frenta da área e demorou apenas um minuto para comemorar novamente. Desta vez, após uma boa manobra na área e uma finalização bem sucedida contra Meslier.

O Leeds teve suas chances após o 2-0, o mais claro nas chuteiras de Bamford, que mandou apenas um chute embora fosse um pouco forte demais. Além disso, anularam um gol dele aos 19'. Mas foi apenas um aperitivo a entrada do 3 a 0 ao placar, tanto que Bruno Fernandes conseguiu resolver com um chute forte uma bola sem dono na área.

Antes do intervalo, ainda haveria tempo para mais dois gols. O quarto para os 'demônios vermelhos' foi obra de Lindelöf. O zagueiro pegou a sobra no 2º pau de um cruzamento colocado na primeira trave por Martial pouco antes de o Leeds fazer o primeiro gol deles. Cooper cabeceou um escanteio para o fundo da rede.

A chuva de gols parou no início do segundo tempo, embora tenha se acelerado após a primeira hora de jogo. Tanto que, em apenas sete minutos, três outros gols foram marcados, que fechavam o 6-2 final.

James fez o quinto aos 66 minutos, três minutos antes do segundo de Bruno de pênalti. Já aos 73', Dallas fez o segundo para um Leeds que não conseguia maquiar mais o volumoso resultado.

Os comandados do Solskjaer são o terceiro com 26 pontos após uma grande sequência de resultados, enquanto o Leeds, desanimado após o bom início, é o décimo quarto com 17 pontos, sete a mais que a da zona de rebaixamento.