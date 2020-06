A belíssima nova camisa do Olympique de Marsella

Apesar da maioria das ligas da Europa estarem em disputa ou prestes a terem as suas atividades retomadas, a Ligue 1 optou pelo cancelamento. Assim, os franceses já pensam na próxima temporada.

Desta forma, o Olympique de Marsella divulgou as camisas que utilizará na próxima campanha, a terceira de forma consecutiva com a Puma.

O primeiro uniforme terá as cores clássicas do conjunto francês com maior presença do branco e com detalhes azul claro. Já a segunda é uma homenagem a cidade de Marsella, com tons de azul escuro e a paisagem da cidade no fundo.