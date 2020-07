A briga fica feia: Barça não rescinde o contrato e abre processo disciplinar contra Arthur

Nesta segunda-feira, a notícia foi divulgada em Barcelona de que Arthur não havia se apresentado aos testes de PCR aos quais todos os jogadores da equipe do Barça foram submetidos. Todos, é claro, exceto o meia brasileiro, que praticamente fugiu.

O ex-Grêmio foi para o Brasil, seu país natal, e de lá ligou para o clube para dizer que não tinha intenção de voltar a Barcelona e, além disso, solicitar a rescisão imediata de seu contrato para iniciar sua etapa como jogador da Juventus de Turim.

A maneira de agir de Arthur surpreendeu a entidade catalã, cujos líderes se encontraram para tomar uma decisão sobre o jogador que chegaria nesta terça-feira. E Arthur não gostará nada de saber.

Conforme indicado pelo 'Mundo Deportivo', a equipe catalã abriu um processo disciplinar para o meia depois de ver que o jogador não voltou nesta terça-feira para se juntar à equipe.

Da mesma forma, o Barça não deu ouvidos à demanda de Arthur para rescindir seu contrato, então ele continuará ligado à equipe catalã, querendo ou não, até que o clube termine a temporada com a disputa da Liga dos Campeões em agosto.

Um triste fim para um jogador cuja chegada empolgou todos os fãs do Barcelona no verão de 2018. Muitos viram nele um sucessor digno de Xavi Hernández, mas seu final e suas formas farão com que os fãs acabem se lembrando sem dor nem glória de seu tempo no Barcelona.