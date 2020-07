'Sport': Arthur se nega a ajudar o Barça nessa temporada!

Arthur Melo decidiu de maneira unilateral que sua temporada no Barcelona acabou e ele não tem intenção de voltar a jogar pelo resto da temporada. Isso afirmou o portal 'Sport' e foi indicado pelo restante da mídia espanhola, o que implica para a entidade do Barça que o brasileiro se declarou rebelde e não está cumprindo seu contrato.

O meia, já transferido para a Juventus para a próxima temporada em troca de Miralem Pjanic, comunicou suas intenções ao Barça nas últimas horas e nesta segunda-feira decidiu não comparecer aos testes de coronavírus antes que a equipe de Quique Setien retorne aos treinos dessa terça-feira.

De fato, Arthur teria alertado o clube de que ele não iria aparecer por meio de chamada telefônica do Brasil. Ele teria viajado para lá depois de passar seus dias de folga desde o fim da LaLiga em Ibiza.

Nesse telefonema, a mídia mencionada acima explica que a diretoria o alertou de que ele tinha contrato até o final da Liga dos Campeões e que ele poderia receber sérias penalidades do clube. No entanto, o jogador está convencido de sua decisão e arcará com as consequências.

Por enquanto, o Barça abriu um processo disciplinar e estuda as medidas que tomará com o meia brasileiro, cujo compromisso foi definitivamente diluído após o fechamento da operação com a Juventus.

Apesar de ter continuado jogando depois da paralisação, apesar das divergências com o clube, Arthur não aparece no time desde 27 de junho, quando jogou quatro minutos no jogo contra o Celta. Desde então, o brasileiro de 23 anos só vê os jogos das arquibancadas... e dessa maneira, como as imagens mostram: deitado e bocejando na última rodada contra o Osasuna.

A situação se tornou insustentável, mas esse passo é a gota d'água definitiva de Arthur Melo, que agora enfrenta as duras penalidades que o FC Barcelona pode aplicar a ele depois de se declarar inadimplente e, portanto, violar seu contrato.