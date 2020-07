Enquanto o Barça jogava pelo título, Arthur quase dormia

A espera de um favor do Villarreal no Di Stéfano, o Barcelona precisava vencer de todas as formas o Osasuna para continuar vivo na briga pelo título.

O esperado era que o Barcelona fosse com tudo para cima do adversário, mas não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. O time de Setién teve um primeiro tempo horroroso que terminou com o Osasuna vencendo por 1 a 0.

O Osasuna abriu o placar aos 16 minutos quando Estupiñan foi até a linha de fundo e fez o cruzamento, Arnaiz chegou para completar, sem chances para Ter Stegen.

O início foi tão ruim que o brasileiro Arthur teve que lutar contra o sono para seguir acordado. O meia do Barça foi flagrado bocejando enquanto seus companheiros jogavam.