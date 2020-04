A chegada de Matheus Fernandes ao Barcelona: "Me chamavam de louco"

Matheus Fernandes se tornou um novo jogador do Barcelona no final de janeiro por sete milhões de euros mais três em variáveis, mas não foi ainda ao Camp Nou.

Sua chegada está marcada para 1º de julho, embora ele tenha conseguido estrear na LaLiga mais cedo. Matheus Fernandes foi emprestado ao Valladolid e um problema de visto o fez voltar para o Palmeiras.

Antes de todas essas reviravoltas na vida do meia, o diretor atlético do Atlético Mineiro contou como o Barcelona queria contratar Matheus Fernandes.

"No final de outubro de 2019, liguei para André Cury e pedi que ele falasse com Abidal porque queria mostrar um jogador para ele. Cury pensava que ele era Dudu, mas, na verdade, Abidal foi procurar um treinador da reserva", ele começou em 'Fox Sports'.

Alexandre Mattos continuou dizendo que pediu a Abidal para observar o número 35: "Naquela época, eles me chamavam de louco no clube. Pensei que não havia jogado por causa da opinião do treinador, o que é algo a respeitar".

No final, o Barcelona acabou levando o meio-campista de 21 anos por um bom preço, depois que o Atlético Mineiro pagou os três milhões, então eles ganharam dinheiro. Nesta temporada, sim, ele não jogou nenhum minuto e terá que trabalhar duro quando desembarcar na Espanha.