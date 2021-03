A cláusula de Coutinho que 'proíbe' o Barça de contratar em Anfield

Coutinho foi a contratação mais cara da história do Barcelona. Entre valores fixos e variáveis, o montante total chegou aos 160 milhões de euros.

O jornal 'Mirror' deu mais detalhes sobre o contrato assinado entre Liverpool e Barcelona a época. O rotativo britânico afirma que os 'reds' ignoraram várias vezes as investidas azulgranas, até que cederam aos aos 160 milhões de euros, valor mais do que suficiente para contratar Alisson e Van Dijk naquela mesma janela.

Mas os ingleses não gostaram nada de ver o Barcelona levar um dos seus homens mais importantes. Tanto que se asseguraram de que isso não aconteceria novamente, por pelo menos alguns anos.

A citada fonte revela que o Liverpool incluiu uma curiosa cláusula no seu contrato. O Barça se comprometeu a pagar um bônus de 93 milhões de euros mais o valor da operação se quisesse tirar outro jogador de Anfield.

Com esse asterisco no contrato, o Liverpool praticamente proibiu o Barça de se aproximar dos seus jogadores. No entanto, essa cláusula está a ponto de expirar, já que de acordo com o 'Mirror' só seria válida até 2021.

Em relação ao preço final de Coutinho, o Barça ainda poderá ter que pagar uma quantia considerável aos 'reds'. Segundo o 'Mundo Deportivo', os 'culés' teriam que desembolsar cerca de 20 milhões de euros se o brasileiro atingisse os 100 jogos. Faltam apenas 10 para que isso aconteça.