"A compra do Newcastle é um insulto ao Reino Unido"

Segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC), a Arábia Saudita teria ajudado a violar as leis internacionais de pirataria em relação com a emissora "beoutQ", de acordo com o diário 'AS'.

A compra do Newcastle está começando a levantar suspeitas e o presidente do Comitê de Comércio Internacional, Angus MacNeil, criticou a venda da entidade inglesa.

"Isso é um insulto ao governo do Reino Unido, uma afronta a Premier League e um abuso do esporte do Reino Unido e não deve ser tolerado", disse MacNeil.

Mohammad bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita é o principal interessado na compra do tradicional clube inglês. A Premier League ainda não autorizou a operação.