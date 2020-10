A contratação mais cara do vice-líder francês: zero gols e zero assistências em 600 minutos

A vida voltou a sorrir para o Lille. Nove anos atrás, uma campanha espetacular permitiu ao clube conquistar a quarta Ligue 1 da sua história e quebrar um jejum de 57 anos. No entanto, o vice-líder do Campeonato Francês 20-21 e único invicto da competição, vem enfrentando problemas com a sua principal estrela.

O clube não pensou duas vezes ao desembolsar 27 millhões de euros, o maior investimentoda história do clube, para contratar o promissor Jonathan David. Um atacante de 20 anos que vinha assombrando no Gent com muitos gols. Mas na França, ainda não conseguiu marcar.

E não é por falta de oportunidades, já que o canadense disputou nove encontros oficiais (oitos na Ligue 1 e um na Europa League), um total de 597 minutos. Porém, ainda não foi capaz de marcar. Mesmo assim, é um dos candidatos a vencer o Golden Boy desse ano.

Quando falamos de assistências, a situação é a mesma, zero. Embora o Lille tenha marcado um total de 18 gols até aqui na temporada, cerca de dois por partida.

O artilheiro da equipe é o veterano Burak Yilmaz (35 anos) com quatro gols em nove partidas, além de uma assistência.

O canadense ainda tem muito tempo para mostrar o seu valor, mas a comparação com Victor Osimhen, a venda mais cara do clube, pesa contra ele.