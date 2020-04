A crítica de Materazzi aos seus companheiros após a cabeçada da Zidane

Em uma live nas redes sociais com Chelf Davide Oldani, Materazzi falou sobre um dos episodios mais importantes da história do futebol: a cabeçada que levou de Zidane.

"Zidane foi protegido pelos franceses, mas eu fui despedaçado pelos meus compatriotas, que não vi como verdadeiros italianos", disse Materazzi.

"Eu sou patriota, vou sempre defender as cores de Itália. As críticas desses foram o que mais me doeu depois desse Mundial. Essas mesmas pessoas deveriam ter beijado o chão que pisei, visto que eu marquei o empate na final", concluiu.