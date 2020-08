A disputa pela artilharia da Champions League 2019-20

Estão encerradas as oitavas de final da Champions League, que está com os confrontos das quartas definidos. Após a interrupção da temporada, Robert Lewandowski voltou com a mesma fome de gol e se distanciou dos demais no topo da tabela de dos principais artilheiros.

O polonês balançou duas vezes as redes do Chelsea neste sábado e agora tem 13 gols marcados em sete jogos disputados, com chances quase impossíveis de perder a liderança, já que poucos concorrentes sobraram na disputa, e todos estão longe na briga.

Erling Haaland, já eliminado com o Borussia Dortmund pelo PSG, já não entrará mais em campo e ficou com dez gols em oito partidas. Em seguida, vem uma longa lista de seis jogadores empatados com seis gols.

Dries Mertens (Napoli), Harry Kane (Tottenham), Sterling (Manchester City), Depay (Lyon), Gnabry (Bayern de Munique) e Gabriel Jesus (Manchester City) completam a relação dos goleadores da Champions League.