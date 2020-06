A enésima oportunidade de Lemar?

Apenas Lemar entraria furtivamente na equipe titular. O restante dos 11 possíveis em Bilbao é o mesmo do grupo com o qual o técnico argentino trabalhou no meio da semana passada: os zagueiros Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez e Renan Lodi; os meias Marcos Llorente, Saúl Ñíguez, Thomas Partey e Koke Resurrección; e o atacante Diego Costa, além de Lemar. Na semana anterior, Correa fazia parte dos onze até se lesionar.

O atacante argentino sofreu uma lesão muscular na sessão de terça-feira passada, desde então está em processo de recuperação e "evolução pendente". Duas semanas antes da volta da LaLiga Santander, o jogador está em dúvida quanto ao confronto. João Félix, que seria o titular em condições normais, está suspenso, além de se recuperar de uma torção no joelho esquerdo. Nesta segunda-feira, ele já entrou em campo para fazer um treino leve à margem.

Álvaro Morata, Vitolo e Yannick Carrasco, que já jogaram na frente com Diego Simeone como treinador, mesmo nesta temporada, são outras opções possíveis para preencher esse espaço, mas, por enquanto, Lemar está se aproveitando, julgando por um dos testes feitos no treinamento. Ele aparece como a principal alternativa, embora ainda restem 13 dias para escalar os onze e a convocação para a visita a Bilbao.

Pelo menos isso apontou a primeira sessão sem limitação numérica devido à pandemia do COVID-19. O processo de desescalonamento começou com os treinamentos individuais, continuou com os grupos de dez e avançou para os de 14.

Se Lemar for finalmente escolhido para as onze, Simeone insistirá em um jogador que em janeiro estava mais fora do que dentro da equipe, pelo menos de acordo com o objetivo do clube de contratar o uruguaio Edinson Cavani do Paris Saint Germain, já que ele precisava de uma saída para se adaptar ao limite salarial se trouxesse o atacante uruguaio.

"Lemar tem características que muitos jogadores não têm na equipe (...). Agora, se ele pode ou não ficar, sabemos que os representantes trabalham brilhantemente e os clubes vão de acordo com suas necessidades", afirmou em 3 de janeiro Diego Simeone.

"Falo do jogador e, como jogador de futebol, os fatos falam por si; toda vez que estava disponível, ele jogava muito mais do que já tinha jogado antes, porque suas características sempre me animaram. Mais tarde, ele não conseguiu responder em consequência dessas expectativas, mas a expectativa existe, é claro", afirmou o treinador.