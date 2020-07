A ex-promessa do PSG que pode ser o substituto de Jadon Sancho

O Borussia Dortmund parece ter sua equipe fechada para a próxima temporada com a chegada de Jude Bellingham. O novo mercado que o COVID-19 deixou parece impedir contratações milionárias e, portanto, Jadon Sancho, que tinha todas as cartas para sair, permanecerá na equipe aurinegra.

Isso acontecerá salvo alguma surpresa, mas no Borussia eles já têm um possível substituto para o caso hipotético de o inglês sair.

Os do Signal Iduna Park notaram Jonathan Ikoné, um ex-categoria de base do PSG que brilhou no Lille.

Ikoné deixou o PSG em 2017 e foi emprestado ao Montpellier, onde seu desempenho foi ainda maior antes que os parisienses o transferissem ao Lille em 2018 por cinco milhões de euros.

Na equipe da Ligue 1, Ikoné disputou 77 partidas em duas temporadas, nas quais marcou sete gols e deu 17 assistências.

Segundo o "The Times", o Borussia Dortmund estaria disposto a pagar cerca de 45 milhões de euros por sua transferência, mas antes disso uma grande estrela da equipe francesa teria que sair.