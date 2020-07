A Globo vai passar as semifinais da Taça Rio, pelo Carioca, neste domingo?

Como se não bastasse a polêmica pela pressa para retornar com as atividades de futebol em meio à pandemia da Covid-19, o Campeonato Carioca 2020 também ficou marcado pela luta pelos direitos de transmissão das partidas.

Na última quinta-feira (02), a Rede Globo emitiu comunicado dizendo que não irá mais transmitir partidas do Campeonato Carioca – embora tenha mantido os pagamentos aos clubes referentes a esta edição 2020. A opção foi tomada depois que a federação do Rio de Janeiro (FFERJ) não fez nada para impedir que o Flamengo transmitisse, em seu canal de YouTube (Fla TV), o duelo contra o Boavista.

Após longas negociações feitas desde o início deste ano, Globo e Flamengo não chegaram a um acordo para a transmissão dos jogos do Rubro-Negro pela empresa. Desta forma, os jogos do Fla no estadual ficaram ser serem televisionados (exceção a um acordo específico para a partida contra a Portuguesa-RJ). Mas assim que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), cada vez mais próximo à diretoria rubro-negra, emitiu a MP 984, a situação mudou: a nova regra, que ainda tem caráter provisório, permitiu que os clubes mandantes ficassem livres para transmitirem, mesmo sem a permissão do time visitante, os seus jogos da forma que bem entender. Antes, era necessário um acordo com ambos os clubes.

Polêmica no Flamengo x Boavista

Como não havia assinado contrato com a Globo, o Flamengo sentiu-se tranquilo para transmitir o duelo contra o Boavista na Fla TV. Acontece que a equipe de Saquarema foi uma das que tinham assinado contrato com a Globo, e no entendimento da emissora a FFERJ deveria ter seguido à risca o contrato assinado antes da MP 984 e impedido tal transmissão no YouTube. Como a federação, que tem no Flamengo um grande aliado recente, não fez nada para impedir a transmissão do duelo, a Globo fez sua retaliação.

Jogos do Campeonato Carioca vão passar na TV?

Em nota emitida também na última quinta-feira (02), a FFERJ aconselhou os clubes que assinaram com a Globo a não transmitirem seus jogos em suas próprias plataformas (coisa que o Vasco optou por não obedecer, ao transmitir seu jogo contra o Madureira) e mostrou surpresa com a atitude da Globo, prometendo ir à Justiça contra tal ação.

Semifinais da Taça Rio: horários, transmissão e mais

Nesta sexta-feira (03), a FFERJ conseguiu uma liminar que obriga a TV Globo a transmitir as semifinais da Taça Rio. A partida entre Flamengo e Volta Redonda não terá transmissão na TV aberta pela falta de acerto com a empresa de comunicação, mas a decisão judicial torna obrigação que o clássico Fluminense e Botafogo, domingo (05), seja televisionado... ao menos até que alguma outra decisão possa surgir.