VÍDEO: a história do 'Old Firm', o grande clássico de Glasglow

O 'Old Firm' é um dos clássicos mais especiais do mundo. A rivalidade nasceu a partir do momento que os rivais se enfrentaram pela primiera vez em 28 de maio de 1888.

Os gigantes do futebol escocês já se enfrentaram em 422 partidas. A última delas terminou com vitória do Rangers por 1 a 0.

Apesar do domínio do Celtic nos últimos anos, o histórico entre católicos e protestantes está bem dividido. A equipe alviverde venceu 159 vezes contra 164 dos Rangers, além dos 99 empates.

