A história por trás do olhar de Messi para o céu

Messi tem um modo característico de celebrar cada vez que balança as redes adversárias: olhando para cima e apontando para o céu.

Por trás dessa manifestação do jogador do Barcelona está sua avó Celia, mãe de sua mãe, também de mesmo nome. A avó de Messi faleceu quando o jogador tinha apenas dez anos, mas ele parece jamais deixar de pensar nela.

Foi a avó dele que o levou a campo pela primeira vez, quando ele tinha apenas quatro anos de idade. “Minha avó costumava dizer: 'coloque'. E eles diziam: 'Não, não, ele é muito pequeno'. 'Coloque, ele vai salvar a partida', dizia ela a quem treinava as crianças. Eles começaram a discutir. Trocaram algumas palavras e ele me colocou. No final, marquei dois gols naquele jogo", contou Messi anos atrás a 'TyC Sports'.

Foi sua avó que levou o lendário jogador de futebol para a quadra de Grandoli, um centro de educação física. Foi ela quem convenceu seu primeiro treinador, Salvador Ricardo Aparicio, a colocá-lo para jogar.

É a sua avó a quem ele dedica todos os seus sucessos, uma figura fundamental da família Messi-Cuccittini que partiu quando Leo tinha apenas dez anos de idade. "Ricardo Darín é meu ator favorito. Minha avó parecia muito com o protagonista de 'O Filho da Noiva', ele fez coisas que ela fez e também teve a doença de Alzheimer", lembrou Leo anos atrás em mais uma referência a sua avó.

O olhar de Messi para o céu não é apenas rotina. Os mais de 700 gols têm um homenageado especial.