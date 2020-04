A icônica estátua de Maradona está usando máscara!

A estátua de Diego Maradona, localizada em Buenos Aires, a poucos metros do estádio em que ele estreou, está usando uma máscara desde quarta-feira para aumentar a conscientização sobre a importância do uso de máscaras para impedir a propagação do coronavírus.

A estátua, inaugurada em outubro de 2018, foi esculpida pelo artista plástico Jorge Martínez e tem quatro metros de altura.

A figura do campeão mundial de 1986 no México, que tem uma bola de futebol presa à perna esquerda e fica a poucos metros do estádio Diego Armando Maradona, agora tem uma máscara branca.

César Pérez, promotor da estátua e encarregado de colocar a máscara, explicou à 'EFE' que o objetivo é "conscientizar a população argentina e mundial" e "transmitir uma mensagem de paz e esperança nesses momentos de pandemia de coronavírus".

O uso de máscaras é obrigatório na cidade de Buenos Aires e em vários setores da Argentina, onde uma quarentena está em vigor pelo menos até 26 de abril.

Nesta semana, a maioria das estátuas colocadas pelo governo de Buenos Aires apareceu com máscaras como parte de uma campanha para conscientizar os habitantes sobre a importância de seu uso para impedir a propagação do coronavírus.