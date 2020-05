A idéia da Colômbia para completar a temporada

O Ministério do Esporte da Colômbia aprovou o plano das autoridades do futebol do país para retomar o campeonato quando as condições sanitárias permitirem.

Segundo 'Antena 2', o futebol colombiano poderá ter dois quadrangulares que devem ocorrer em duas cidades diferentes e com um sistema seguro de concentração dos grupos.

A capital Bogotá está fora de cogitação para esse plano por ser um dao principais pontos afetados pelo coronavírus.

No Apertura, o Atlético Nacional está na primeira posição após oito rodadas, mas apenas um ponto abaixo está o Deportivo Pasto, seguido por um ponto por Santa Fe, Deportes Tolima, Alianza Petrolera e Junior.