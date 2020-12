"A ideia de ir embora não passa por minha cabeça"

Neymar está muito feliz no PSG. Pelo menos foi isso que a sua partida contra o Istanbul Basaksehir demonstrou, além das suas declarações após a partida.

"Estou muito feliz aqui em Paris. Estou muito feliz no clube, com os meus companheiros. A ideia de ir embora não passa pela minha cabeça. Temos que discutir, temos um relacionamento muito bom, estou muito feliz no PSG", disse o brasileiro após hat-trick.

A lua de mel é real, tanto que o presidente do clube, Al-Khelaïfi garantiu a 'RMC' que já começou a negociar as renovações não só de Ney, mas também de Kylian Mbappé.

"Começamos a discutir com Neymar e Kylian. As discussões são confidenciais, mas estamos muito confiantes. Os dois querem ficar conosco", disse o mandatário.