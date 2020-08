A incrível oferta do Aston Villa para conseguir a renovação de Grealish

O futuro de Jack Grealish ainda está no ar. O Aston Villa vai tentar amarrá-lo de qualquer maneira e o portal 'The Sun' falou sobre a oferta interessante do clube de Birmingham.

Segundo a fonte mencionada, o craque receberá uma proposta de renovação de 5,7 milhões de euros por temporada. Uma quantia alta, com a qual os 'villains' esperam poder competir com os grandes.

O jogador inglês foi fundamental para a permanência do Aston Villa até o último dia e agora a equipe quer amarrá-lo com uma boa proposta e a promessa de melhorar o time para as próximas temporadas. O Manchester United está bastante interessado em contratá-lo.

O jogador disputou 41 jogos na última temporada e conseguiu marcar dez gols e dar nove assistências.