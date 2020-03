A Inter se negará a jogar no dia 9 de março contra a Juve

A Federação Italiana e a Série A pareciam ter chegado a um acordo para reorganizar todas as partidas que já foram suspensas pelo coronavírus.

Uma das afetadas foi a Juventus-Inter, quando os dois clubes estão em plena luta pelo título do campeonato italiano. A intenção, a princípio, era colocar esse jogo no dia 9 de março.

A eleição desse dia em particular corresponde ao fato de o Governo local ter decretado que todos os eventos esportivos no norte da Itália sejam disputados com os portões fechados até 8 de março.

Desta forma, evitaria que o campo estivesse vazio para um dos duelos mais importantes da competição. Essa decisãom apesar de ainda não ser oficial, causou muita revolta em Milão.

"Brincando com o calendário e colocando a saúde pública em segundo plano. Você provavelmente é o maior palhaço que já vi", postou Steven Zhang, presidente da Inter, em sua conta no Instagram, referindo-se diretamente a Paolo Dal Pino, máximo diretor da Série. A (Campeonato Italiano).

Mas ele não foi o único a expressar sua insatisfação pela situação. Giuseppe Marotta, CEO do clube italiano, disse em 'RAI' que a Inter se recusará a jogar se o confronto for confirmado para 9 de março.