A joia portuguesa que superou Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo é o ídolo de uma geração completa de jogadores em Portugal e no mundo. A importância do atacante no seu país é gigantesca, mas ele acabou tendo um recorde superado e já não poderá recuperá-lo.

Tomás Esteves nasceu em 2002 e acaba de completar a maior idade. No entanto, fez história quando estreou com a Sub-21 de Portugal aos 17 anos, cinco meses e três dias.

De acordo com o jornal 'Mundo Deportivo', Tomás Esteves superou Cristiano Ronaldo como jogador mais jovem a vestir a camisa Sub-21 de Portugal. O lateral que pertence ao Porto continua dando grandes passos.