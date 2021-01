A Konami vai deixar de produzir o PES?

A Konami, empresa japonesa responsável pela série de jogos de futebol Pro Evolution Soccer (o antigo Winning Eleven) anunciou nesta segunda (25) que fará uma completa reestruturação em seus departamentos, partindo do dia 1 de fevereiro.

Na publicação em seu site oficial, a empresa afirmou que pretende “dissolver” três de suas divisões de jogos, sem dar maiores explicações sobre quais são elas. O anúncio caiu como uma bomba entre os fãs de futebol virtual, já que a empresa é dona do único título que compete com a série FIFA, da EA Sports.

O que vai acontecer com a série Pro Evolution Soccer?

Apesar do tom grave da Konami sobre as mudanças em sua estrutura, isso não significa que a empresa deixará de produzir jogos ou está mudando de área. Reestruturações desse tipo são comuns em empresas de jogos, e a própria Konami passou por um processo similar em 2015, quando deu foco especial para jogos mobile, como versões portáteis de PES e o cardgame Yu-Gi-Oh! Duel Links.

O anúncio desta segunda não cita nenhuma franquia em especial da Konami, mas é pouco provável que as mudanças afetem o lançamento de uma série anual como PES. Vale lembrar que a versão de 2021 foi trocada por uma atualização da edição anterior, tudo para que os desenvolvedores pudessem se focar na criação de um jogo “do zero”, aproveitando a potência dos consoles da nova geração, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

Famosa por seus acordos de patrocínio com times de futebol, a empresa japonesa recentemente fechou contratos com Santos e Internacional, que têm o logo de Pro Evolution Soccer estampado em seus uniformes.

A Konami deve dar mais detalhes sobre as mudanças internas em breve, assim como anunciar novos projetos. Enquanto isso, PES 2021 Season Update está disponível para PC, PlayStation 4 e Xbox One (gratuito com uma assinatura Game Pass). A versão PES 2021 Lite é gratuita, e conta apenas com o modo myClub (similar ao Ultimate Team do FIFA 21).