A Lazio se interessa por Jemerson

Ainda não se sabe o que acontecerá com as competições. E essa mesma interrogação ronda o mercado de transferências: não se sabe quando começa e nem quando termina.

Mesmo assim, os clubes sabem mais ou menos que movimentos querem realizar. A Lazio, por exemplo, quer reforçar a sua defesa. De acordo com o 'TMW', já teriam o candidato perfeito: Jemerson, do Mônaco.

O brasileiro não teve tantas oportunidades no time do Principado nessa temporada. Desta forma, o clube monegasco poderia diminuir as pretensões financeiras que, no passado, evitaram que ele fosse para a Roma.

A Lazio se prepara para fazer uma oferta firme por Jemerson. Teremos que esperar para saber se será o suficiente para convencer os franceses.