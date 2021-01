A lesão de Bale complica o seu futuro, e o de Dele Alli

Bale vive entre as cordas. A instabilidade é uma das marcas da sua carreira. Seu futuro no Tottenham corre perigo, e isso prejudica outros jogadores.

De um lado está o seu próprio futuro. De acordo com o canal 'Cuatro', Mourinho está um pouco decepcionado com ele, e que a sua continuidade no Tottenham na próxima temporada é complicada. Ou seja, ele poderia voltar ao Real Madrid.

O galês não rendeu o esperado até o momento e as lesões são um grande problema. A última delas teve muita repercussão fora de Londres.

Porque, de acordo com o jornal 'The Telegraph', o PSG esperava contratar Dele Alli no mercado de inverno. Pochettino esperava se reencontrar com o seu antigo jogador em Paris, mas agora a operação é pouco provável.

A lesão de Bale (e a de Lo Celso) reabre as portas a Alli, talvez não para o time titular, mas para contar com alguns minutos. Assim, Bale não joga e ainda 'atrapalha' os planos dos demais.