A lista de compras do Betis para a 2020/21

O mais importante agora é pensar no retorno da LaLiga. Faltam onze rodadas e há muito em jogo.

Mas isso não impede que os clubes se preparem para o mercado de escritórios. Em Villamarín, diz 'AS', eles querem contratar dois laterais, um para a direita e a outra para a esquerda.

Barragán termina o contrato neste verão e vai embora. Emerson quer continuar no Betis e falou isso ao clube, mas o Barça pode levá-lo, se assim o clube desejar. Por sua vez, Pedraza joga como emprestado, o Villarreal é quem detém seus direitos. A ideia do Betis é continuar contando com ele, mas, para isso, ele deve chegar a um acordo com sua equipe. Finalmente, Álex Moreno tem seus passos seguidos por metade da Europa, por isso é conveniente ter mais um lateral para o caso de acontecer algo.

Além de dois zagueiros, o Betis está procurando um goleiro. O portal 'AS' afirma que o clube quer outro goleiro para competir com Joel Robles pela titularidade. A entidade confia em Dani Martín a longo prazo, mas está procurando alguém com experiência para 2020-21.